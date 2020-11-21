На территории ЗКО с 24 ноября начинает действовать новое постановление главного санврача ЗКО Мухамгали Арыспаева, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Иллюстративное фото из архива "МГ"
Согласно новому постановлению главного санврача, некоторым объектам будет разрешено работать в выходные.
ЗАПРЕЩЕНО РАБОТАТЬ:
- Ограничение передвижения по территории населенных пунктов ЗКО с 23:00 до 06:00, за исключением сотрудников местных исполнительных, правоохранительных органов, скорой и неотложной медицинской помощи, государственных медицинских учреждений, санитарно-эпидемиологической, пожаротушения, аварийно-спасательных и аварийно-технических служб, призывников в сопровождении сотрудников местных органов военного управления (военкомат), а также работников обеспечивающих производственный процесс стратегических объектов и объектов жизнеобеспечения;
- Запрещено проведение зрелищных, спортивных мероприятий, выставок, форумов, конференций, а также семейных, памятных мероприятий (банкетов, свадеб, юбилеев, поминок и т.д.), в том числе на дому и иных мероприятий с массовым скоплением людей;
- Приостановить деятельность всех развлекательных объектов, кинотеатров, фудкортов, банкетных залов, игровых площадок всех видов (за исключением дворовых), ночных клубов, баров, караоке, компьютерных и игровых клубов, кальянных, букмекерских контор, оказания кейтеринговых услуг и услуг по организации праздников, детских дошкольных учреждений независимо от форм собственности (за исключением дежурных групп), ярмарок;
- Запрещен выезд спортсменов для участия в учебно-тренировочных сборах и соревнованиях за пределами Республики Казахстан;
- Ограничен допуск в аэропорты, железнодорожные вокзалы встречающих и провожающих лиц (за исключением встречающих и провожающих пожилых людей, людей с ограниченными возможностями с багажом), не допускать скопление людей;
В общественных местах, помещениях, предназначенных для посещения, обслуживания и отдыха населения, в общественном автотранспорте ношение медицинских или тканевых масок является обязательным, за исключением детей в возрасте до 5 (пяти) лет, а также случаев приема пищи в местах общественного питания при соблюдении социальной дистанции. Ношение медицинских или тканевых масок в общественных местах на открытом воздухе является обязательным, за исключением детей в возрасте до 5 (пяти) лет и лиц, занимающихся индивидуальными, групповыми занятиями спортом не более 5 (пяти) человек при соблюдении социальной дистанции не менее 2 (двух) метров.
ОГРАНИЧЕНИЯ:
- перевод не менее 80% сотрудников государственных органов и организаций квазигосударственного сектора, а также рекомендуем не менее 50% сотрудников частного предпринимательства на «дистанционную» форму работы, за исключением служб задействованных в противоэпидемических мероприятиях направленных на профилактику коронавирусной инфекции и обеспечивающих жизнеобеспечение населения; На «дистанционную» форму работы переводить в первую очередь сотрудников от 50 лет и старше, с проведением собраний, совещаний, семинаров, конференций только в селекторном режиме и посредством видеоконференцсвязи без проведения в оффлайн режиме.
- организацию работы Центров обслуживания населения (далее - ЦОН), в том числе спецЦОНов с установлением графика работы ЦОНов (спецЦОНов) в будние дни (понедельник - пятница) с 09:00 до 18:00 часов, в субботние дни с 09:00 до 14:00 часов.
Для соблюдения карантинных мер рекомендуется посещение ЦОНов и спецЦОНов по предварительному бронированию очереди
через Egov.kz, телеграмм-бот, EgovKZBot 2.0;
- организацию работы зданий государственных доходов в центрах государственных услуг с ограничением по времени в будние дни (понедельник - пятница) с 09:00 до 18:00 часов (с перерывом на обед).
Для соблюдения карантинных мер рекомендуется обслуживание населения органами государственных доходов по предварительному бронированию очереди
через сайт www.kgd.gov.kz
, мобильное приложение E-salyq (УГД по г.Уральск), или по записи телефона в остальных территориальных управлениях.
РАЗРЕШЕНО РАБОТАТЬ:
- разрешение функционирования школ с контингентом от 5 до 180 человек, с численностью детей в классах до 15 человек; дежурных классов в организациях образования для обучающихся в предшкольных классах, 1-4 классов по заявлению родителей при соблюдении комплектации классов не более 15 детей;
- дежурные группы детских дошкольных организаций (с количеством не более 15 детей), с соблюдением расстояния между койками не менее 1 метра в спальных помещениях;
- бизнес центры (страховые компании, услуги адвоката и юридические услуги нотариуса, бухгалтера и консалтинга, агентства по недвижимости, рекламные агентства, судебные исполнители), обменные пункты, ломбарды, с 09.00 до 17.00;
- бани, сауны, в будние дни: с 09.00 до 20.00, в выходные дни: с 09.00 до 19.00 (заполняемость не более 50 % от вместимости объекта, из расчета не менее 4 кв. м на 1 посетителя);
- особо охраняемые природные территории: государственные национальные природные парки, заповедники, резерваты и прочие (для индивидуальных и организованных групп не более 15 человек, с соблюдением социальной дистанции не менее 2 метров и масочного режима);
- религиозные объекты (мечети, церкви, соборы, синагоги и другие), разрешить работать с обеспечением заполняемости не более 30% и не менее 5 кв. м на одного посетителя. Запретить проведение массовых мероприятий (жума намаз, религиозных обрядов и других);
- продуктовые магазины с 09.00 до 23.00 (реализация продуктов питания должна производится только в фасованном виде, за исключением овощей и фруктов);
- продовольственные и непродовольственные рынки (график работы с 10.00 до 17.00), с соблюдением усиленного санитарно-дезинфекционного режима. В воскресные дни приостановить деятельность крытых продовольственных и непродовольственных рынков;
- торговые дома и центры (павильоны, бутики), торговые сети, непродовольственные магазины (график работы с 10.00 до 21.00, в субботние дни с 10.00 до 17.00, заполняемость не более 30 % от вместимости объекта, из расчета не менее 4 кв.м на 1 посетителя). В воскресные дни приостановить деятельность торговых домов и центров (павильоны, бутики), торговых сетей;
- объектам общественного питания (график работы с 10.00 до 23.00, без проведения коллективных мероприятий, с установлением не более 30 посадочных мест, обеспечением соблюдения расстояния между столами не менее 2 метров, посадка за одним столом не должна превышать более 4 человек);
- салоны красоты, парикмахерские, объекты оказывающие косметологические услуги, SPA-центры (салоны), график работы с 10.00 до 18.00 по предварительной записи (заполняемость объекта из расчета не менее 4 кв. м на 1 посетителя);
- фитнес-центры, спортивно-оздоровительные объекты, спортивные и тренажерные залы - по предварительной записи, график работы с 07.00 до 22.00 (заполняемость не более 50 % от вместимости объекта, из расчета не менее 5 кв. м на 1 посетителя);
- бассейны – по предварительной записи, график работы с 07.00 до 22.00.
В ВОСКРЕСЕНЬЕ ЗАПРЕЩЕНО РАБОТАТЬ:
- торговым домам и центрам (бутики, павильоны), за исключением продуктовых супермаркетов и аптек, расположенных в них;
- непродовольственным и продовольственным крытым рынкам;
- общественному автотранспорту.
График работы общественного транспорта:
- Общественный автотранспорт будет действовать в рамках ограниченного режима с 06.00 часов до 23.00 часов (за исключением воскресных и праздничных дней), с максимальным выходом общественного транспорта на линии в часы пик и равномерным графиком движения.
- Заполняемость общественного транспорта должна быть строго по посадочным местам.
- Общественный транспорт должен быть обеспечен антисептическими средствами, допуск в общественный транспорт разрешен только в средствах индивидуальной защиты (медицинских масках).
Водители (иностранных граждан и Республики Казахстан), осуществляющие международные двухсторонние грузовые перевозки, обязаны предоставить справку с отрицательным результатом теста на COVID-19 (методом ПЦР, с даты выдачи результата которого прошло не более 3 суток с момента выдачи). В случае отсутствия справки у граждан Казахстана, грузоперевозчики будут помещены на карантин на 2 суток до выдачи результатов ПЦР тестов. Иностранным гражданам, не имеющим справок с отрицательным результатом теста на COVID-19 въезд на территорию ЗКО запрещается.
Кроме того, лицам, старше 65 лет рекомендуется не покидать места проживания без крайней необходимости, за исключением случаев приобретения продовольствия, лекарств и медицинских изделий, посещение медицинских учреждений, а также товаров первой необходимости.
Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.