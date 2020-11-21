В общественных местах, помещениях, предназначенных для посещения, обслуживания и отдыха населения, в общественном автотранспорте ношение медицинских или тканевых масок является обязательным, за исключением детей в возрасте до 5 (пяти) лет, а также случаев приема пищи в местах общественного питания при соблюдении социальной дистанции. Ношение медицинских или тканевых масок в общественных местах на открытом воздухе является обязательным, за исключением детей в возрасте до 5 (пяти) лет и лиц, занимающихся индивидуальными, групповыми занятиями спортом не более 5 (пяти) человек при соблюдении социальной дистанции не менее 2 (двух) метров.

График работы общественного транспорта: - Общественный автотранспорт будет действовать в рамках ограниченного режима с 06.00 часов до 23.00 часов (за исключением воскресных и праздничных дней), с максимальным выходом общественного транспорта на линии в часы пик и равномерным графиком движения. - Заполняемость общественного транспорта должна быть строго по посадочным местам. - Общественный транспорт должен быть обеспечен антисептическими средствами, допуск в общественный транспорт разрешен только в средствах индивидуальной защиты (медицинских масках).

Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.

Иллюстративное фото из архива "МГ" Согласно новому постановлению главного санврача, некоторым объектам будет разрешено работать в выходные.- Ограничение передвижения по территории населенных пунктов ЗКО с 23:00 до 06:00, за исключением сотрудников местных исполнительных, правоохранительных органов, скорой и неотложной медицинской помощи, государственных медицинских учреждений, санитарно-эпидемиологической, пожаротушения, аварийно-спасательных и аварийно-технических служб, призывников в сопровождении сотрудников местных органов военного управления (военкомат), а также работников обеспечивающих производственный процесс стратегических объектов и объектов жизнеобеспечения; - Запрещено проведение зрелищных, спортивных мероприятий, выставок, форумов, конференций, а также семейных, памятных мероприятий (банкетов, свадеб, юбилеев, поминок и т.д.), в том числе на дому и иных мероприятий с массовым скоплением людей; - Приостановить деятельность всех развлекательных объектов, кинотеатров, фудкортов, банкетных залов, игровых площадок всех видов (за исключением дворовых), ночных клубов, баров, караоке, компьютерных и игровых клубов, кальянных, букмекерских контор, оказания кейтеринговых услуг и услуг по организации праздников, детских дошкольных учреждений независимо от форм собственности (за исключением дежурных групп), ярмарок; - Запрещен выезд спортсменов для участия в учебно-тренировочных сборах и соревнованиях за пределами Республики Казахстан; - Ограничен допуск в аэропорты, железнодорожные вокзалы встречающих и провожающих лиц (за исключением встречающих и провожающих пожилых людей, людей с ограниченными возможностями с багажом), не допускать скопление людей;- перевод не менее 80% сотрудников государственных органов и организаций квазигосударственного сектора, а также рекомендуем не менее 50% сотрудников частного предпринимательства на «дистанционную» форму работы, за исключением служб задействованных в противоэпидемических мероприятиях направленных на профилактику коронавирусной инфекции и обеспечивающих жизнеобеспечение населения; На «дистанционную» форму работы переводить в первую очередь сотрудников от 50 лет и старше, с проведением собраний, совещаний, семинаров, конференций только в селекторном режиме и посредством видеоконференцсвязи без проведения в оффлайн режиме. - организацию работы Центров обслуживания населения (далее - ЦОН), в том числе спецЦОНов с установлением графика работы ЦОНов (спецЦОНов)Для соблюдения карантинных мер рекомендуется посещение ЦОНов и спецЦОНовчерез Egov.kz, телеграмм-бот, EgovKZBot 2.0; - организацию работы зданий государственных доходов в центрах государственных услуг с ограничением по времениДля соблюдения карантинных мер рекомендуется обслуживание населения органами государственных доходовчерез сайт, мобильное приложение E-salyq (УГД по г.Уральск), или по записи телефона в остальных территориальных управлениях.- разрешение функционирования школ с контингентом от 5 до 180 человек, с численностью детей в классах до 15 человек; дежурных классов в организациях образования для обучающихся в предшкольных классах, 1-4 классов по заявлению родителей при соблюдении комплектации классов не более 15 детей; - дежурные группы детских дошкольных организаций (с количеством не более 15 детей), с соблюдением расстояния между койками не менее 1 метра в спальных помещениях; - бизнес центры (страховые компании, услуги адвоката и юридические услуги нотариуса, бухгалтера и консалтинга, агентства по недвижимости, рекламные агентства, судебные исполнители), обменные пункты, ломбарды, с 09.00 до 17.00; - бани, сауны, в будние дни: с 09.00 до 20.00, в выходные дни: с 09.00 до 19.00 (заполняемость не более 50 % от вместимости объекта, из расчета не менее 4 кв. м на 1 посетителя); - особо охраняемые природные территории: государственные национальные природные парки, заповедники, резерваты и прочие (для индивидуальных и организованных групп не более 15 человек, с соблюдением социальной дистанции не менее 2 метров и масочного режима); - религиозные объекты (мечети, церкви, соборы, синагоги и другие), разрешить работать с обеспечением заполняемости не более 30% и не менее 5 кв. м на одного посетителя. Запретить проведение массовых мероприятий (жума намаз, религиозных обрядов и других); - продуктовые магазины с 09.00 до 23.00 (реализация продуктов питания должна производится только в фасованном виде, за исключением овощей и фруктов); - продовольственные и непродовольственные рынки (график работы с 10.00 до 17.00), с соблюдением усиленного санитарно-дезинфекционного режима. В воскресные дни приостановить деятельность крытых продовольственных и непродовольственных рынков; - торговые дома и центры (павильоны, бутики), торговые сети, непродовольственные магазины (график работы с 10.00 до 21.00, в субботние дни с 10.00 до 17.00, заполняемость не более 30 % от вместимости объекта, из расчета не менее 4 кв.м на 1 посетителя). В воскресные дни приостановить деятельность торговых домов и центров (павильоны, бутики), торговых сетей; - объектам общественного питания (график работы с 10.00 до 23.00, без проведения коллективных мероприятий, с установлением не более 30 посадочных мест, обеспечением соблюдения расстояния между столами не менее 2 метров, посадка за одним столом не должна превышать более 4 человек); - салоны красоты, парикмахерские, объекты оказывающие косметологические услуги, SPA-центры (салоны), график работы с 10.00 до 18.00 по предварительной записи (заполняемость объекта из расчета не менее 4 кв. м на 1 посетителя); - фитнес-центры, спортивно-оздоровительные объекты, спортивные и тренажерные залы - по предварительной записи, график работы с 07.00 до 22.00 (заполняемость не более 50 % от вместимости объекта, из расчета не менее 5 кв. м на 1 посетителя); - бассейны – по предварительной записи, график работы с 07.00 до 22.00.- торговым домам и центрам (бутики, павильоны), за исключением продуктовых супермаркетов и аптек, расположенных в них; - непродовольственным и продовольственным крытым рынкам; - общественному автотранспорту.Водители (иностранных граждан и Республики Казахстан), осуществляющие международные двухсторонние грузовые перевозки, обязаны предоставить справку с отрицательным результатом теста на COVID-19 (методом ПЦР, с даты выдачи результата которого прошло не более 3 суток с момента выдачи). В случае отсутствия справки у граждан Казахстана, грузоперевозчики будут помещены на карантин на 2 суток до выдачи результатов ПЦР тестов. Иностранным гражданам, не имеющим справок с отрицательным результатом теста на COVID-19 въезд на территорию ЗКО запрещается. Кроме того, лицам, старше 65 лет рекомендуется не покидать места проживания без крайней необходимости, за исключением случаев приобретения продовольствия, лекарств и медицинских изделий, посещение медицинских учреждений, а также товаров первой необходимости.