Первый объект - это пятиэтажный дом №11 по улице 25-й Чапаевской дивизии. Жители дома согласились на ремонт обветшалого дома Ремонт проводила строительная компания ТОО «Батыс Курылыс» под руководством Валентины Мирошкиной. Здесь обновлены крыши, отмостки, подъезды, козырьки, окна в подъездах. Все проходило под контролем самих жильцов. - Дом 1985 года, здесь 60 квартир. Ремонт проведён качественно и жильцы довольны работой строителей, - рассказывает председатель КСК Геолог Иван Иманкулов. По его словам, до этого 7 многоэтажных домов успешно прошли такую же модернизацию. На очереди - другие дома. Жители домов 13, 50 по улице Жангир хана также подали заявки на модернизацию и на данный момент документы переданы на разработку проектно-сметной документации. Как отметил председатель, в домах обновлены все необходимые коммуникации. Активно идут в городе работы по благоустройству дворовых территорий. - С каждым годом жители все больше стали убеждаться в действенности государственной программы модернизации. Об этом свидетельствуют все больше заявлений, поступающих к нам от жителей многоэтажных домов. В текущем году работы проведены по 17 объектам, в плане модернизации на следующий год у нас имеется 23 объекта на сумму порядка 535 млн тенге, - говорит руководитель городского отдела ЖКХ Жандос Дуйсенгалиев. - Сегодняшний тур – это модернизация жилищно-коммунального хозяйства, который нужен нашим жителям, особенно многоквартирных домов. В этом году было проведено немало работ. Заменили 14 лифтов, провели благоустройство 11 дворов по программе «Дорожная карта занятости». На следующий год планируем разработать с этой целью больше дворов. В данное благоустройство будут входить освещение, спортивная инфраструктура, детские площадки. И следующее - это дорожные работы. На сегодня отремонтированы более 68 км дорог. Есть улицы, которые никогда не видели асфальтного покрытия. На них использованы фрезерные материалы. На следующий год работы будут продолжены. Модернизацию ожидает более 20 объектов, - сказал Абат Шыныбеков.