Фото из архива "МГ" Как сообщили в пресс-службе ДВД ЗКО, с 10 апреля по 7 сентября нынешнего года в ОВД поступило 140 заявлений от граждан, которые добровольно сдали 160 единиц огнестрельного оружия. -Было сдано 14 единиц нарезного длинноствольного и три единицы нарезного короткоствольного оружия. 135 единиц гладкоствольного и 8 единиц травматического оружия. Кроме того, было принято от населения более тысячи патронов и один артиллерийский снаряд, - рассказали в ДВД ЗКО. Стотит отметить, что все сданное оружие проверено по интегрированному банку данных «Зарегистрированное» и «Криминальное оружие», по всем предметам вооружения проведены криминалистические экспертизы. -Комиссиями приняты 140 решений о выкупе оружия, на общую сумму более 8 миллионов тенге, которые на сегодняшний день населению области полностью выплачены, - пояснили в ДВД ЗКО.