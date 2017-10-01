Иллюстративное фото из архива "МГ" По данным пресс-службы акима г. Уральска, с 19.00 часов 1 октября до 6.00 часов 2 октября в связи с проводимыми работами по капитальному ремонту планируется ограничить движение по улице Гагарина на участке дороги по улице Айталиева до путепровода находящемся в районе второй базы. - Просим горожан отнестись с пониманием к временным неудобствам, а также соблюдать правила дорожного движения, - сообщили в пресс-службе, отметив, что общественный транспорт будет ездить по улицам Казталовская и Алмаатинская.