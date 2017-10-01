В доме, где жила бабушка с двумя внуками, 28 сентября в пять часов утра произошел пожар, сообщает корреспондент портала «Мой ГОРОД». 30 сентября аким города Мурат МУКАЕВ посетил Татьяну ТРУШКИНУ. Градоначальник выяснил, в чем нуждаются погорельцы, после чего пообещал, что депутатами городского маслихата будет оказана помощь по восстановлению дома. - Вам помогут необходимыми строительными материалами. Cотрудники отдела занятости и социальных программ, в свою очередь окажут финансовую помощь, все же вы воспитываете двух внуков, - отметил Мурат МУКАЕВ. Напомним, 65-летняя Татьяна ТРУШКИНА живет в доме, в котором произошел пожар, около 12 лет. Пенсионерка рассказывает, что старший внук - инвалид, ему постоянно требуются операции и лечение. Для этого они все время берут кредиты, чтобы с ними расплачиваться, ее дочь вынуждена работать вахтами в Актау, а она занимается воспитанием внуков. 28 сентября из-за замыкания в проводке произошел пожар. Сгорели все школьные принадлежности детей, личные вещи, компьютер, кровать, тумба. После пожара, младший внук остался ночевать у одноклассника, а старшего забрала к себе на время золовка. Татьяне ТРУШКИНОЙ необходимо сделать ремонт в сгоревшей части дома. На улице холодает, жить им совсем негде. Если Вы желаете помочь семье, то можно позвонить по номеру Татьяны Владимировны ТРУШКИНОЙ - 8 776 910 03 52.