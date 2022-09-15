- На начало нового учебного года более 2,3 тысячи учащихся получили материальную помощь в виде школьной формы и школьных принадлежностей на сумму более 55 миллионов тенге. На 15 сентября более 2,5 тысячам учащихся была оказана материальная помощь в виде денег на общую сумму 84 миллиона тенге, - пояснили в ведомстве.

Иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщили в управлении образования ЗКО, всего по области в этом году в оказании помощи из фонда Всеобуча нуждались восемь тысяч детей. Размер помощи на одного ребенка составил 37 389 тенге.Работы по перечислению денег на карты-счета родителей по списку продолжаются, уточнили в ведомстве.