С заявлением на налоговика в антикоррупционную службу обратился директор торгового дома, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД".Главный специалист департамента государственных доходов по ЗКО Рауан Жексенгалиев был признан виновным в совершении преступления по статье "Покушение на получение взятки". Ему назначено наказание в виде 11 лет лишения свободы с отбыванием наказания в учреждении уголовно исправительной системы максимальной безопасности. Кроме этого суд запретил ему пожизненно занимать должности на государственной службе. Приговор огласила судья Шара Зайнуллина.
- Вина Жексенгалиева полностью доказана в ходе судебного следствия. Сам подсудимый признал свою вину частично, и пояснил, что хотел получить четыре миллиона тенге путем обмана. Заявление в антикоррупционной службу поступило от директора торгового дома Жамангарина, который рассказал, что главный специалист ДГД Рауан Жексенгалиев требует от него взятку в 40 миллионов тенге, - отметила судья Шара Зайнуллина.Родственники и адвокаты осуждённого заявили, что не согласны с решением и намерены обжаловать приговор.
- По делу были грубые процессуальные нарушения и провокация со стороны антикоррупционной службы. По делу ничего не доказано, обвинение построено лишь на показаниях Жамангарина. По стенограмме видно, что он сам провоцировал Жексенгалиева, несколько раз приглашал его на встречи и даже звонил в день задержания. Непременно будем подавать жалобу, - отметила адвокат осуждённого Гульдерай Газизова.Сестра Рауана Жексенгалиева Динара говорит, что ее брат дружил с Жамангариным около 30 лет и они даже называли друг друга братьями.
- Что его сподвигло на такой шаг, я не знаю. Возможно ему пообещали, что закроют глаза на его грязные дела. Жамангарин несколько раз менял свои показания. Суд закрывал на все глаза, прокурор ничем не смог подкрепить свое обвинение. Вина моего брата не доказана и наши адвокаты доказали это, - заявила Динара Жексенгалиева.Главный специалист ДГД Рауан Жексенгалиев был задержан в мае этого года. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован в течение 15 суток со дня провозглашения. Фото Медета МЕДРЕСОВА