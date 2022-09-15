– На сегодняшний день школы и детские сады заявки не подавали, к тому же на ТЭЦ сейчас проводятся работы по подготовке к отопительному периоду, которые начались пятого сентября и продлятся в течение десяти дней (поэтому пока в городе нет горячей воды - прим.автора). 70% многоэтажных домов готовы к отопительному сезону и получили паспорта готовности. Остальные еще в работе, - отметил Бекболат Камешов.

Иллюстративное фото из архива "МГ" АО "Жайыктеплоэнерго" снабжает тепловой энергией более полутора тысяч объектов, среди которых 1196 жилых домов, 42 детских сада, 49 объектов образования, 35 объектов здравоохранения. Как рассказал коммерческий директор предприятия Бекболат Камешов, если среднесуточная температура в течение трех дней будет показывать +8 градусов и ниже, то тепло в домах уральцев подключат отопление. Что касается социальных объектов, то тепло в них начнут подаваться на основании заявки, которые они должны подать.К слову, горожане задолжали кругленькую сумму за тепло и горячую воду. По данным Камешова, долг населения перед предприятием составляет около 520 миллионов тенге.