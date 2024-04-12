Завод зарекомендовал себя, как производителя качественных и проверенных временем железобетонных изделий для жилищно-промышленных зданий, дорожных и мостовых сооружений и готов работать с заказами любой сложности.

Компания начала свою деятельность в 1964 году, в 2001 году завод реконструировали, а в 2008 году запустили производство безопалубочного формования многопустотных плит перекрытий.

За 60 лет работы завод завоевал такие отрасли, как гражданское, социальное, дорожное и промышленное строительство.

Директор ТОО «Гидромаш—Орион—МЖБК» Юрий Никулица отметил, что они на сегодняшний день вышли на новый уровень производства.

— Мы производим плиты перекрытия длиной до 9 метров, лестничные марши и площадки, дорожные плиты, водопропускные трубы и изделия под насыпи автомобильных дорог и железнодорожных путей, колонны, ригели, забивные сваи и мостовые опоры, стойки опор ЛЭП, ленточные фундаменты и блоки, а для укрепления берегов рек производим плиты укрепления и шпунты. В этом году планируем модернизировать технологическое оборудование, а также внедрить системы бережливого производства «Lean Six Sigma», позволяющие выпускать продукцию при минимальных трудозатратах,— сказал Юрий Никулица.

Между тем на предприятии имеется испытательная лаборатория, которая аккредитована на соответствие требованию стандарта ISO/IEC 17025-2019, в которой выполняют анализ изделий любой сложности. Специалисты лаборатории контролируют качество на всех этапах изготовления продукции, начиная с поступающих материалов, заканчивая готовыми изделиями, согласно нормативным требованиям. К тому же лаборатория предоставляет услуги для внешних заказчиков.

— В 2023 году прошли ресертификацию интегрированной системы менеджмента. Также мы в конце прошлого года прошли вторую инспекционную проверку по аккредитации лаборатории, сертифицировали продукцию серийного производства, плиты дорожные (ПД), плиты дорожные напряженные (ПДН), плиты аэродромных покрытий (ПАГ), плиты перекрытия безопалубочного производства, дорожные конструкции, сваи и звенья колец,— поделилась директор по качеству ТОО «Гидромаш—Орион—МЖБК» Куралай Киреева.

Предприятие имеет три сертификата соответствия:

«Системы экологического менеджмента. Требования и руководство по применению»;

«Системы менеджмента качества. Требования»;

«Системы менеджмента безопасности труда и охраны здоровья. Требования и руководство по использованию»;

— Мы крупное предприятие, которое завоевало свою нишу в области и сейчас выходим на рынок других городов, в том числе Аксай и Атырау. После запуска завода компания смогла обеспечить строительство 50 тысяч квадратных метров, а после выхода на проектную мощность до 200 тысяч квадратных метров жилья в год. Номенклатуры продукций завода позволяют строительным компаниям строить многоквартирные жилые дома по технологиям на основе сборно-монолитного каркаса, — отметил Юрий Никулица.

Ежегодно ТОО «Гидромаш—Орион—МЖБК» подтверждает соответствие систем менеджмента требованиям международных стандартов ISO 9001,ISO 14001 и ISO 45001.

Стоит отметить, что ТОО «Гидромаш—Орион—МЖБК» наградили дипломом от АО «Национального центра экспертизы и сертификации» за высокие достижения в области качества. Компания неоднократно получала награды на республиканском конкурсе-выставке «Алтын Сапа» и побеждала в различных номинациях.

ТОО «Гидромаш—Орион—МЖБК» находится по адресу: г. Уральск, улица Урдинская, 1а;

Instagram-страница: @mzhbk_uralsk

Новости компаний