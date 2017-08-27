Справка: "В 2017 году из республиканского бюджета по программе "Эффективное управление водными ресурсами" подпрограмма «Эксплуатация трансграничных и республиканских водохозяйственных объектов, не связанных с подачей воды и мониторинг за их техническим состоянием» на возмещение затрат по машинной подаче волжской воды каскадами насосных станций из Саратовской области Российской Федерации на территорию Западно-Казахстанской области Республики Казахстан выделено 1,2 миллиона тенге на подачу воды объемом 66,256 миллиона кубических метров, в том числе чуть более 31 млн м3 по реке Малый Узень и 35 млн по реке Большой Узень".

Справка: "В зоне влияния рек Большой и Малый Узени на территориях Казталовского и Жангалинского районов вода подается по руслу на санитарно-экологические цели, хозяйственно-питьевые нужды населения, на обводнение, также для создания проточности и поддержания необходимого уровня в русле рек и нормальной работы установок «Таза-су» по р. Малый Узень – населенных пунктов Бостандык, Коктерек, Жулдыз, Жанаказан, по р. Большой Узень – населенных пунктов Кайынды, Акпатер, Жалпактал, Жанажол, Карасу, Айдархан, Маштексай, Сатыбалды, Жас, Абиш, Малый Айдархан, а также в нижнем течении р. Малый Узень для наполнения озер Айдын, Сарыайдын".

Замдиректора РГП "Казводхоз" Тулеген ГУМАРОВ рассказал, что по четвертому этапу реконструкции предусматривается строительство плавучей насосной станции на реке Урал в районе поселка Кушум для подпитки Кирово-Чижинского канала в летне-осенний период. - На сегодняшний день разработка проектно-сметной документации и реализации проекта предложено внести в план мероприятии государственной программы управления водными ресурсами Казахстана, - отметил Тулеген ГУМАРОВ. В РГП «Казводхоз» пояснили, что для области немаловажна подача волжской воды в реки Большой и Малый Узени.Стоимость услуг по подаче одного кубического метра волжской воды Саратовским каналом составляет 3,3 рубля.