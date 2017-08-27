Иллюстративное фото из архива "МГ" Как рассказал и. о. начальника ДЧС ЗКО Акылбек АХМЕТЖАНОВ, в ЗКО произошло 364 возгорания. - Наибольшее количество пожаров произошло в Акжайыкском, Бокейординском и Жанибекском районах. Там сгорело более 21 тысячи гектаров степи. Пожарным удалось потушить лишь 4 тысячи гектаров. В основном степные и лесные пожары происходят по вине людей, - пояснил Акылбек АХМЕТЖАНОВ. Также и. о. начальника ДЧС ЗКО сообщил, что в вопросе по ликвидации и предотвращению пожаров районные акиматы слабо взаимодействуют с ДЧС. - В тушении возгораний неактивно участвуют добровольные пожарные формирования. В Зеленовском районе в тушении возгораний добровольные отряды приняли участие всего в 22 случаях. Кроме того, плохо сказывается на результатах и устаревшая техника нашего ведомства, - заявил Акылбек АХМЕТЖАНОВ. На что глава региона Алтай КУЛЬГИНОВ ответил, что необходимо заняться вопросом обновления автопарка ДЧС и подать в акимат заявку на ту технику, которая требует замены. - В этом году произошло немало пожаров в степи. Если есть случаи, когда крестьянские хозяйства понесли ущерб от природной стихии, то им обязательно надо возместить его, - заявил Алтай КУЛЬГИНОВ.