По информации РГП "Казгидромет", 30 августа в ЗКО сохранится жаркая погода без осадков. В Уральске ожидается переменная облачность, температура воздуха днем до +36 градусов, ночью +16. Также синоптики прогнозируют ветер с порывами до 14 метров в секунду. Погода без осадков ожидается в Атырау. Днем +37 градусов, ночью +21. В Актау ветер с порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха днем составит +34 градуса, ночью +23. Жара до 35 градусов ожидается днем в Актобе. Ночью столбики термометров опустятся до +16 градусов. Погоду без осадков синоптики прогнозируют и в Алматы. Днем здесь ожидается переменная облачность, +30 градусов, ночью +16.