- Строительство трехэтажной поликлиники планируем начать в сентябре. Она будет филиалом поликлиники №4. Сейчас в микрорайонах Жумыскер, Оркен, Рембаза проживают около 20 тысяч жителей. Им приходится ехать в Балыкши, чтобы обратиться к таким специалистам, как окулист, гинеколог. После ввода в эксплуатацию поликлиники жители не будут тратить на это много времени. Очередь соответственно уменьшится. Небольшую одноэтажную поликлинику в микрорайоне Жумыскер планируется закрыть из-за ветхости здания. Жители этого микрорайона будут обращаться в новую, - сказал Сабиров.

Фото предоставлено Региональной службой коммуникаций Атырауской области Директор Атырауской городской поликлиники №4 Еркин Сабиров рассказал, что медучреждение принимает 57 300 жителей из населённых пунктов Балыкши, Жумыскер, Оркен, Водниково, Курилкино, Таскала. Дополнительно арендуются здания в населенных пунктах Акжайык и Жумыскер. В этом году в микрорайоне Оркен начнётся строительство поликлиники на 250 посещений в день.Сейчас в поликлинике работают 385 сотрудников. Из них 57 - врачи, 215 - медсёстры.