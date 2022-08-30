- Результаты общенационального референдума по конституционным поправкам продемонстрировали единство нашего народа и его решительную поддержку масштабных реформ, направленных на всестороннюю модернизацию страны. Вместе мы строим Новый Казахстан, руководствуясь принципами верховенства закона, справедливости и равных возможностей для всех. Наступило время, когда каждый ответственный гражданин может стать активным участником реформ, вносить свой вклад в развитие государства. Провозглашенные в Конституции ценности демократии, гарантии прав и свобод граждан четко определяют стратегический вектор развития Республики Казахстан. Главной целью намеченных преобразований станет повышение благополучия граждан, последовательное укрепление государственности и гармоничное развитие общества. Для выполнения этих непростых задач нашей стране нужен каждый из вас, дорогие сограждане! - поздравил президент.

Касым-Жомарт Токаев поздравил казахстанцев с Днем Конституции и заявил, что в нынешнем году этот праздник обретает особое политическое значение.Глава государства пожелал казахстанцам крепкого здоровья, счастья, достижения всех намеченных целей, успехов на благо нашей Родины.