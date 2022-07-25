- Фактическая инфляция существенно превысила прогнозную траекторию на фоне ускорения инфляционных ожиданий. Растут как устойчивая составляющая потребительских цен, так и общий уровень цен. Сложившаяся в мае и июне текущего года инфляция показывает, что её пик не пройден. Высокие инфляционные ожидания усиливают проинфляционное давление, - пояснили в пресс-службе Нацбанка.Очередное плановое решение по базовой ставке объявят пятого сентября.
Базовая процентная ставка – это минимальная ставка, по которой центральный банк страны выдает кредиты другим кредитным организациям, и максимальная ставка, по которой он принимает депозиты банков.25 апреля Нацбанк повысил базовую ставку до 14%, шестого июня сохранил её на уровне 14%.