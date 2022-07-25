- Фактическая инфляция существенно превысила прогнозную траекторию на фоне ускорения инфляционных ожиданий. Растут как устойчивая составляющая потребительских цен, так и общий уровень цен. Сложившаяся в мае и июне текущего года инфляция показывает, что её пик не пройден. Высокие инфляционные ожидания усиливают проинфляционное давление, - пояснили в пресс-службе Нацбанка.

Комитет по денежно-кредитной политике Национального банка принял решение установить базовую ставку на уровне 14.5% годовых с процентным коридором +/– 1.0. Ставка по операциям постоянного доступа по предоставлению ликвидности составит 15.5%, а по операциям постоянного доступа по изъятию ликвидности – 13.5%.Очередное плановое решение по базовой ставке объявят пятого сентября.

Базовая процентная ставка – это минимальная ставка, по которой центральный банк страны выдает кредиты другим кредитным организациям, и максимальная ставка, по которой он принимает депозиты банков.