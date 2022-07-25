Аким о туризме в ЗКО: нет информации на сайтах, объекты посещают местные жители
Глава региона возмутился, что в области предлагают в основном однодневные путёвки в туристические места, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД».
Фото Медета МЕДРЕСОВА
Как отметил на аппаратном совещании глава региона Гали Искалиев, туризм - это сфера, где есть большая конкуренция. Чтобы привлекать туристов, нужна системная работа, чего в области пока нет.
- Есть хорошие туристические места, исторические объекты, природа - есть все возможности увеличить поток туристов. Но исходя из докладов, вижу, что большая часть туристов - это местные жители и те, кто приезжает в область к своим родственникам и заодно отдыхают. Целенаправленных визитов туристов из других регионов и стран у нас очень мало. Это говорит о том, что не поставлена системная работа. На самом деле из тех маршрутов и туров, которые нам показали, большинство из них - это однодневные маршруты, хотя во всем мире для туристов организовывают туры как минимум на три дня. Должны быть трёх, пяти и семидневные маршруты. Они должны включать не только наши природные красивые места, но культурные и исторические мероприятия. Необходимо правильно презентовать их, - пояснил Искалиев.
Также аким ЗКО остался недовольным работой местных туристических сайтов.
- Там не удобный интерфейс, много ненужной и устаревшей информации. Есть сайт, который открыт для всего мира. Но на нём также очень мало информации по ЗКО и Уральску. Аналогичная ситуация и на других на других сайтах, нет информации о наших отелях и интересных местах, - сказал Искалиев.
Гали Искалиев поручил управлению предпринимательства вместе с профильной ассоциацией усилить работу. Он отметил, что если предприниматели не заинтересованы, чтобы их объекты и услуги презентовали на хорошем уровне, то работы не получится.
- Нужно продвигать общие интересы, созданы рабочие графики. Всё должно быть для удобства туристов. В течение двух месяцев обновите программу туризма, но она должна быть более конкретизирована. Проекты хорошие есть, но нет системной информации. При необходимости есть многие программы по привлечению иностранных специалистов, можно за счёт акимата или грантов пригласить специалистов, которые могут помочь в этой сфере, - заключил глава региона.
Также на совещании, Гали Искалиев отметил, что неисполнение его поручений, должностей могут лишиться глава культуры ЗКО и директор парка культуры и отдыха Уральска.
