- К сожалению, мои поручения сделать максимально прозрачной работу объектов культуры через сайт, на который потратили бюджетные деньги - не работает. Там всё обслуживается через кассу. Где есть наличный расчёт и нет возможности работать по безналу, там есть коррупционные риски. Такое же поручение, 2.5 года назад я давал по парку культуры и отдыха Уральска. Ко мне поступало очень много жалоб и я отправил проверку, которая подтвердила, что предприниматели на территории парка используют наличный расчёт, не предоставляют чеки, не показывают сертификаты соответствия оборудования, принимают на работу детей младше 14 лет. В этой связи я поручаю своему заместителю рассмотреть руководителя управления культуры ЗКО на соответствие занимаемой должности, а также акиму Уральска рассмотреть на соответствие занимаемой должности директора парка культуры и отдыха Уральска за неисполнение моих поручений. За то, что не дают системные решения по пресечению коррупционных рисков, - сказал Гали Искалиев.

Аким ЗКО Гали Искалиев в ходе аппаратного совещания отметил, что его поручения по снижению коррупционных рисков не выполняются. Также Гали Искалиев в ходе совещания отметил низкий уровень развития туризма в области.