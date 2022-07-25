Речь идёт о водителях, которые имеют свыше пяти нарушений за год, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД». Мошенник предлагал уральцам водительское удостоверение за 200 тысяч тенге Иллюстративное фото из архива "МГ" Об этом сообщил заместитель председателя комитета административной полиции Жандос Мураталиев на брифинге в МВД.
- Сейчас министерством прорабатываются поправки по исключению возможности уплаты административных штрафов за нарушение ПДД с 50% скидкой для лиц, имеющих свыше пяти административных правонарушений в течение календарного года, - сказал Мураталиев.
В 2017 году появилась возможность оплатить половину штрафа в рамках сокращённого производства.