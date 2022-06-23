Поиски мальчика продолжаются, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД». 22 июня в 16:45 спасателям поступила информация о том, что в посёлке Сары Омир Теректинского района на озере Шалкар девятилетний мальчик остался без присмотра взрослых и его на надувном матрасе ветром унесло на середину озера. За ним поплыл 66-летний дедушка, однако на берег они не вернулись. Во время поисков спасатели задействовали вертолет. В 23:00 в пресс-службе ДЧС ЗКО сообщили, что мужчину удалось найти на противоположенном берегу. Он жив и здоров, состояние удовлетворительное. В 5:00 спасатели возобновили поиски ребёнка. Специалисты предупреждают жителей ЗКО о необходимости соблюдения правил безопасности на воде и не оставлять детей без присмотра.