- По результатам обследования выставлен диагноз: закрытая позвоночная травма, компрессионный перелом позвонка, цервикалгический синдром (боль в шейном отделе - прим. автора). В связи с чем экстренно госпитализирован в нейрохирургическое отделение для оперативного лечения, - рассказали в пресс-службе больницы.

Иллюстративное фото из архива "МГ" Юноша обратился в больницу с жалобами на боли в шейном отделе позвоночника, ограниченность движений и общую слабость. Сутки назад он нырнул головой вниз в мелководье бассейна.Хирурги клиники провели более чем часовую операцию на позвоночнике. Она прошла успешно и юноша уже выписал из больницы.