Иллюстративное фото из архива "МГ" Трагедия произошла 22 июня на реке Утва в Аксае Бурлинского района. По информации пресс-службы ДЧС ЗКО, поступила информация о том, что утонул 40-летний мужчина. Спасатели приступили к поискам в 22:35, однако в 23:48 поиски пришлось приостановить. Утром 23 июня, сотрудники ДЧС вновь начали поиски, в 7:55 нашли тело мужчины.