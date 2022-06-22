По информации пресс-службы ДЧС ЗКО, 22 июня в 16:45 поступила информация о том, что в посёлке Сары Омир Теректинского района на озере Шалкар девятилетний мальчик остался без присмотра взрослых и его на надувном матрасе ветром унесло на середину озера. На помощь ему бросился 65-летний дедушка, который поплыл за ним. Однако на берег они не вернулись. Поисками пропавших занимаются спасатели, которые подключили вертолёт.