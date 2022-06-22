По данным РГП «Казгидромет», 23 июня на северо-западе ЗКО ожидаются гроза, град и шквал. Днём на большей части области прогнозируется сильная жара до 37 градусов. Похолодание ожидается в ЗКО На большей части страны сохранится неустойчивая погода - пройдут дожди с грозами.
  • В Уральске синоптики прогнозируют переменную облачность. В дневное время температура воздуха составит +30..+32, ночью похолодает до +15..+17. Ветер северо-западный до 14 метров в секунду.
  • В Атырау будет переменная облачность. Днём будет +36..+38 градусов, ночью +24..+26 градусов. Ветер восточный до 14 метров в секунду.
  • В Актобе - дождь. Днём ожидается до +34..+36 градусов. Ночью похолодает до +18..+20 градусов. Ветер юго-восточный до 14 метров в секунду.
  • В Актау будет ясно. Днём столбики термометра покажут +35..+37 градусов, ночью опустятся до +23..+25 градусов. Ветер северо-западный до 20 метров в секунду.
