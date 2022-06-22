Рынок устанавливал монопольно высокие цены на аренду торговых мест, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД». Новый рынок оптовой торговли овощей и продуктов открылся в Уральске Иллюстративное фото из архива "МГ" В Агентстве по защите и развитию конкуренции сообщили, что в отношении торгового рынка ТОО Altyn Orda QazTrade LTD возбуждено административное дело.
- В марте антимонопольный департамент провёл анализ и оценку состояния конкурентной среды на рынке услуг предоставления торговых мест для оптовой реализации на оптово-универсальных рынках в географических границах региона за 2021 год. Установлено, что монопольное положение занимает ТОО Altyn Orda QazTrade Ltd со 100% долей, - говорится в сообщении.
В ведомстве отмечают, что учитывая значимость рынка и тот факт, что высокие цены на торговые места приводят к завышению цен на продукты питания, в действиях рынка установлены факты нарушения законодательства «в части злоупотребления доминирующим или монопольным положением, направленного на установление и поддержание монопольно высоких цен». Дело возбудили в мае, материалы направили в суд. В феврале президент поручил акимам навести порядок на рынке «Алтын Орда».