Сто из трёхсот хозяйств пострадали от нашествия гусениц лугового мотылька, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД». Фермеры Атырауской области вынуждены привозить рабочих из Узбекистана Иллюстративное фото из архива "МГ" В РСК региона сообщили, что заместитель аким области Кайрат Нурлыбаев посетил посевные поля. Мониторинг 20 тысяч гектаров показал необходимость обработки 7 500 гектаров. 4 500 гектаров уже обработали, из них 800 гектаров – собственными силами хозяйств, остальное – за счёт средств спонсоров и бюджета.
– Как только выявили первые случаи повреждения посевных, незамедлительно вызвали специалистов по борьбе с вредителями из ЗКО. На земледельческих угодьях Индерского, Махамбетского, Кызылкогинского районов работы продолжаются до сих пор. Сейчас угроза уничтожения урожая гусеницами устранена, – сказал Нурлыбаев.
Один из фермеров рассказал, что в его крестьянском хозяйстве обработку провели до нашествия, так как знали о похожей ситуации в соседней России и решили заблаговременно организовать дезинсекцию. В мае этого года в Атырауской области 800 гектаров пастбищ уничтожили черви.