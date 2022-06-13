Справочно: Расстояние от райцентра Казталовки до областного центра Уральска — 350 километров. Расстояние от Жалпактала до Уральска – 330 километров.Несмотря на то, что прошло уже 25 лет, жители села Жалпактал всё ещё надеются, что их вновь объявят отдельным районом. Именно об этом сельчане говорили с акимом области Гали Искалиевым, когда тот посетил село во время своей рабочей поездки в минувшую субботу, 11 июня. Председатель совета старейшин Нагым Ризуанов говорит, что сельчане уже писали открытое письмо главе государства, правительству и руководству области. Однако по сей день их вопрос ещё не решён. По словам аксакалов, Жалпактал процветал до 1997 года - до тех пор, пока его не лишили статуса района. Жители сетуют, что за обычной справкой им приходится ездить в Казталовку, а это ни много ни мало 60 километров. Между тем глава региона Гали Искалиев заявил, что должны быть экономические и политические основания на то, чтобы разделить область или район.
– Я направлю предложение в администрацию президента о том, что есть политические основания, но этот вопрос не будет решён сегодня или завтра. Потому что проблема касается не только Казталовки и Жалпактала. Жители ещё двух районов поднимают аналогичный вопрос, а по Казахстану и того больше. Если мы сейчас примем решение по одному району, то в других областях тоже начнут поднимать этот вопрос. Я лишь могу донести вашу просьбу до соответствующего органа. Для этого тоже нужны основания, а этим займётся специально созданная комиссия по Казталовскому и Акжайыкскому районам и району Байтерек. Она проверит наличие проблем, неудобств и несправедливости между этими районами, - заявил Гали Искалиев.Вместе с тем, аким области поручил руководству Казталовского района, руководителям отделов раз в неделю выезжать в посёлок Жалпактал и работать здесь. Такое решение он объяснил тем, что у сельчан не должны возникнуть трудности при получении государственных услуг. Отметим, в 2013 году ситуация в посёлке Жалпактал уже доходила до точки кипения. Тогда более двух тысяч сельчан вышли на площадь перед сельским акиматом. Одним из основных требований людей было рассмотрение вопроса о выделении посёлка Жалпактал в отдельную административную единицу.