Два района объединили ещё 25 лет назад, однако жалпакталовцы до сих пор не согласны с таким решением, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД». В ЗКО сельчане потребовали вернуть Жалпакталский район Фото из архива "МГ" По словам жителей села Жалпактал, их посёлок, некогда огромный, богатый и развитый, постепенно превращается в захудалое село. Всё началось в 1997 году. Тогда для каких-то целей было решено объединить два района – Фурмановский (нынешний Жалпактал - прим. автора) и Казталовский. Райцентром было решено сделать Казталовку, хотя посёлок Фурманово значительно больше и по размеру, и по количеству жителей. Возможно, такое решение приняли, чтобы развить село Казталовка, хотя сами жалпакталцы говорят, что причина иная. Тогда главой ЗКО был Кабибулла Джакупов, который родом из Казталовки. Так или иначе, но за 25 лет казталовцы и жалпакталцы ближе друг к другу не стали, между ними всегда царит дух соперничества.

Справочно: Расстояние от райцентра Казталовки до областного центра Уральска — 350 километров. Расстояние от Жалпактала до Уральска – 330 километров.

Несмотря на то, что прошло уже 25 лет, жители села Жалпактал всё ещё надеются, что их вновь объявят отдельным районом. Именно об этом сельчане говорили с акимом области Гали Искалиевым, когда тот посетил село во время своей рабочей поездки в минувшую субботу, 11 июня. Председатель совета старейшин Нагым Ризуанов говорит, что сельчане уже писали открытое письмо главе государства, правительству и руководству области. Однако по сей день их вопрос ещё не решён. По словам аксакалов, Жалпактал процветал до 1997 года - до тех пор, пока его не лишили статуса района. Жители сетуют, что за обычной справкой им приходится ездить в Казталовку, а это ни много ни мало 60 километров. Между тем глава региона Гали Искалиев заявил, что должны быть экономические и политические основания на то, чтобы разделить область или район.
– Я направлю предложение в администрацию президента о том, что есть политические основания, но этот вопрос не будет решён сегодня или завтра. Потому что проблема касается не только Казталовки и Жалпактала. Жители ещё двух районов поднимают аналогичный вопрос, а по Казахстану и того больше. Если мы сейчас примем решение по одному району, то в других областях тоже начнут поднимать этот вопрос. Я лишь могу донести вашу просьбу до соответствующего органа. Для этого тоже нужны основания, а этим займётся специально созданная комиссия по Казталовскому и Акжайыкскому районам и району Байтерек. Она проверит наличие проблем, неудобств и несправедливости между этими районами, - заявил Гали Искалиев.
Вместе с тем, аким области поручил руководству Казталовского района, руководителям отделов раз в неделю выезжать в посёлок Жалпактал и работать здесь. Такое решение он объяснил тем, что у сельчан не должны возникнуть трудности при получении государственных услуг. Отметим, в 2013 году ситуация в посёлке Жалпактал уже доходила до точки кипения. Тогда более двух тысяч сельчан вышли на площадь перед сельским акиматом. Одним из основных требований людей было рассмотрение вопроса о выделении посёлка Жалпактал в отдельную административную единицу.