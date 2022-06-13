– Компания занимается озеленением территории на площади 28 тысяч квадратных метров, посадкой цветов на 44 участках и посадкой газона на обочинах и в местах общественного досуга, общая площадь - 50 тысяч квадратных метров. Вместе с тем, в этом году подрядчик должен будет заменить почву на клумбах на площади 10 тысяч квадратных метров. Работы по посадке цветов уже завершились на Площади Победы, возле здания Салтанат сарайы, напротив здания бассейна «Жайык самалы» и возле здания Дома дружбы. На восьми тысячах квадратных метрах высажены многолетние растения, на остальной площади - однолетние. Многолетние цветы высадили перед зданием областного акимата, перед зданием областного суда, напротив церкви, в скверах Некрасова и Пушкина, - говорит Абылай Нурмаков.

По словам заведующего сектором благоустройства городского отдела ЖКХ Абылая Нурмакова, по итогам конкурса на озеленение и содержание однолетних и многолетних растений на 2022-2024 годы победителем стало ТОО «Шымкент жасыл кала». В Уральск приехали около 40 сотрудников компании, среди которых агрономы, дизайнеры и рабочие, также они привезли с собой всю спецтехнику. Предприятие уже приступило к своим обязанностям.По словам спикера, подрядчик завёз из Шымкента 100 тысяч цветов для высадки. В этом году компания высадит готовые ростки цветов, так как конкурс был завершён поздно, а в следующем году предприятие высадит уже семена. Для полива компания установила автоматическую систему, которая будет включаться два раза в день - утром и вечером. Таково было требование, прописанное в договоре. В какую сумму обойдется бюджету озеленение города в ближайшие три года, Абылай Нурмаков говорить отказался. Закончить посадку растений в отделе ЖКХ пообещали до первых чисел июля. Стоит отметить, что общественные места очищать от сорняков будет компания ТОО «Жайык таза кала», с которой отдел ЖКХ заключил договор на три года, а за придомовыми территориями должны заниматься сами жильцы.