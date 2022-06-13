11 июня в городском парке культуры и отдыха прошёл Международный турнир промоушена FFC-34 GLOBAL 9, приуроченный к 30-летию Вооружённых Сил Казахстана, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД». Как проходит турнир по MMA в Уральске В турнире приняли участие бойцы из пяти стран - Кыргызстана, Узбекистана, Таджикистана, России и Казахстана. Впервые такое мероприятие проведено под открытым небом. В результате ожесточённых боев казахстанские спортсмены одержали победы во всех весовых категориях, в том числе по любительскому ММА. Защитил свой пояс узбекский боец «Азиатский тигр» Жавлонбек Тухтабоев. Победу в бое за пояс FFC 34 Global 9 уверенно одержал уральский спортсмен Аслан Утегалиев. Вечер завершился долгожданным боем между Рустамом Лапаевым и Алиханом Батыргалиевым, в котором победу одержал уральский боец. Таким образом, два пояса промоушена FFC 34 Global 9 остались в ЗКО. Со слов одного из организаторов Международного турнира, президента Академии смешанных единоборств ЗКО «Алтын орда» Махамбета Султангалиева, основная задача - развить профессиональное ММА в Уральске.
- Мы сделали зрелищное шоу, разбудили город от монотонной жизни, а также показали всем, что наши бойцы лучшие в своем деле! - рассказал Махамбет Султангалиев.
Напомним, международный турнир ММА прошёл в Уральске 11 июня.