ДТП произошло 13 июня в 7:00. Женщина попала под колеса Nissan, когда переходила дорогу по пешеходному переходу недалеко от остановки «Жигули». Медосвидетельствование показало, что у водителя лёгкая степень опьянения. В пресс-службе управления здравоохранения ЗКО отметили, что женщина находится в реанимации.
- У неё диагностированы политравма, закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, множественные закрытые и открытые переломы, ссадины и ушибы, - пояснили в ведомстве.
Начато досудебное расследование по статье 346 УК РК «Управление транспортным средством лицом, лишённым права управления и находящимся в состоянии опьянения».