В работе форума приняли участие представители Министерства экологии, геологии и природных ресурсов РК, Комитета по вопросам экологии и природопользования Мажилиса Парламента Республики Казахстан, региональных государственных структур, отраслевых, специализированных ассоциаций и агентств. Основная цель мероприятия – обмен опытом для дальнейшего сотрудничества в рамках реализации концепции «зеленой» экономики, укрепление комплексного диалога по вопросам охраны окружающей среды для консолидации совместных усилий и формирования общего видения устойчивого развития региона.Также, в числе приоритетов - повышение экологической грамотности молодежи для воспитания нового поколения с природоохранными ценностями. Эта тема соответствует концепции перехода Казахстана к «зеленой» экономике и целям, обозначенным в ежегодном Послании Президента Республики Казахстан. Во время форума, КПО также провела несколько панельных сессий для студентов местных университетов, посвященных управлению отходами, устойчивому развитию и продвижению экологических стартапов. Ведь вовлечение молодежи в вопросы окружающей среды, не только меняет их поведение и отношение, но также, вероятно будет влиять на поведенческие модели их родителей, родственников и друзей. Молодежь обладает огромным потенциалом для изменения будущего общества благодаря своему проницательному уму и желанию отличиться от предыдущих поколений. В приветственном слове к участникам форума генеральный директор КПО Джанкарло Рую отметил, что КПО полностью привержена задачам перехода Казахстана к "зеленой" экономике и поддерживает необходимость принятия активных мер по борьбе с изменением климата. - В прошлом году наша компания приняла долгосрочную стратегию "КПО-365". Это многолетняя программа перехода к “Зеленому КПО”, сфокусированная на принципе "нулевых выбросов парниковых газов 1-й и 2-й категорий”. На сегодня в рамках "зеленого перехода" КПО изучает возможность внедрения концепции углеродной нейтральности, борьбы с выбросами парниковых газов, включая рекуперацию отработанного тепла, улавливание и хранение углерода, а также возобновляемых источников энергии. Я уверен, что благодаря совместным усилиям всех участников данный форум пройдет результативно, - добавил Джанкарло Рую. Аким Западно-Казахстанской области Гали Искалиев, в своём выступлении основное внимание уделил мерам, принимаемым для устойчивого развития региона. - С компанией КПО мы договорились о переработке всех пищевых отходов. Сейчас работа проводится, все это положительно повлияет на нашу окружающую среду, - отметил он. Также в рамках форума для студентов Западно-Казахстанской области был проведен Eco-Talks «Зеленый курс ради устойчивого будущего». По мнению участников форума все поднятые в ходе обсуждений актуальные вопросы будут учтены при принятии долгосрочных решений. Экологическая осведомлённость была определена в качестве одного из ключевых направлений ежегодного «Uralsk Green Forum» на пути устойчивого экологического развития региона. С 2017 года международный экологический форум «Uralsk Green Forum» стал эффективной площадкой для обмена опытом и диалога лучших экспертов в сфере устойчивого развития. Департамент корпоративных связей КПО