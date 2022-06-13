В Минтруда прокомментировали рассылку в социальных сетях, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД». Казахстанцы рассылают фейк о том, что с первого января 2023 года возраст выхода женщин на пенсию будет снижен до 58 лет. Информация не соответствует действительности.
- Утверждённый возраст обусловлен необходимостью формирования адекватных пенсионных выплат после выхода казахстанок на заслуженный отдых, с учётом базовой и солидарной пенсий и выплат из Единого накопительного пенсионного фонда, - напомнили в пресс-службе министерства труда и социальной защиты населения.
При этом граждане, работающие во вредных условиях труда, могут воспользоваться пенсионным аннуитетом с 40 лет. При этом выплаты по таким договорам начинаются с 50 лет. Сейчас в Казахстане мужчины выходят на пенсию с 63 лет. Пенсионный возраст женщин ежегодно повышается. В 2027 году он сравняется с пенсионным возрастом мужчин. 12 мая вице-премьер Ералы Тугжанов говорил, что вопрос о снижении пенсионного возраста в Казахстане будет обсуждаться, так как эту тему регулярно поднимают шахтеры и матери детей с инвалидностью. Комментируя вопрос здоровья людей предпенсионного возраста, министр здравоохранения сказала, что женщины в Казахстане живут на 9 лет дольше мужчин. На первое июня средний размер пенсионных выплат составил 105 189 тенге.