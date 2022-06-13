- Утверждённый возраст обусловлен необходимостью формирования адекватных пенсионных выплат после выхода казахстанок на заслуженный отдых, с учётом базовой и солидарной пенсий и выплат из Единого накопительного пенсионного фонда, - напомнили в пресс-службе министерства труда и социальной защиты населения.При этом граждане, работающие во вредных условиях труда, могут воспользоваться пенсионным аннуитетом с 40 лет. При этом выплаты по таким договорам начинаются с 50 лет. Сейчас в Казахстане мужчины выходят на пенсию с 63 лет. Пенсионный возраст женщин ежегодно повышается. В 2027 году он сравняется с пенсионным возрастом мужчин. 12 мая вице-премьер Ералы Тугжанов говорил, что вопрос о снижении пенсионного возраста в Казахстане будет обсуждаться, так как эту тему регулярно поднимают шахтеры и матери детей с инвалидностью. Комментируя вопрос здоровья людей предпенсионного возраста, министр здравоохранения сказала, что женщины в Казахстане живут на 9 лет дольше мужчин. На первое июня средний размер пенсионных выплат составил 105 189 тенге.
Вам может быть интересно
Дорогу к домам пострадавших от паводка в Уральске так и не достроили
Переселенцы после паводка заселились в новые дома, но на месте дороги им год назад вырыли котлован и прекратили дорожные работы.
В Казахстане осудили 17 человек за терроризм и экстремизм с начала года
В КНБ сообщили о приговорах, задержаниях и новых делах по фактам терроризма и экстремизма с начала 2026 года.
27 наурыздан бастап Ирикла су қоймасынан секундына 60 текше метр су босатылмақ
Батыс Қазақстан облысы әкімінің орынбасары мен Орынбор вице-губернаторы су тасқынының алдын алу үшін кездесті.
30 августа больше не будет выходным днём в Казахстане
Об этом сообщили в министерстве труда и социальной защиты РК.
Судьба за океаном: как уроженка ЗКО построила жизнь на Кубе
Уроженка Западно-Казахстанской области Нина Куценко-Тариче уже более полувека живёт на Кубе. Когда-то обычная студентка из Аксая поехала учи...
«Казахмыс» передал служебное жилье в собственность сотрудников
На текущем этапе программы право собственности оформлено на 13 квартир.
Праздничные сельскохозяйственные ярмарки пройдут в Уральске
Горожан приглашают за покупками.
Оралда айт намазы оқылды
Облыс орталығында үш мешітте бір мезетте айт намазы оқылды.
Производство пива в Казахстане упало до минимума
Данные за февраль — это самый низкий показатель с 2024 года.