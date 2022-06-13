данные о почтовых отправлениях,

автострахование,

запросы на кредиты,

депозиты,

денежные переводы,

открытие счетов и карт,

информация о сотрудниках (должность, фио, адрес, номер телефона).

- Утечки с серверов «Казпочты» не происходило. До публикации объявления информацию о шантаже передали в правоохранительные органы, комитет национальной безопасности, - говорится в сообщении.

Фото: TSARKA (official channel) в Telegram Центр анализа и расследования кибер атак сообщил, что на одном из хакерских форумов выставлен на продажу доступ к серверу бэкапа баз данных «Казпочты». База данных, согласно сообщению, представляет собой 44 таблицы общим размером 110 ГБ и около 12 млн записей. В базе данных содержится информация:Базу продавец оценил в 11 млн тенге. В ЦАРКА заявили, что проверили опубликованный пример базы данных и это действительно похоже на утечку компании. В пресс-службе АО «Казпочта» сообщили, что автор объявления неоднократно обращался в компанию с целью шантажа, предлагая выкупить информацию за несколько тысяч долларов.Вопрос прорабатывается совместно с правоохранительными органами.