В ЦАРКА заявили, что это похоже на утечку, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД». Черновик Фото: TSARKA (official channel) в Telegram Центр анализа и расследования кибер атак сообщил, что на одном из хакерских форумов выставлен на продажу доступ к серверу бэкапа баз данных «Казпочты». База данных, согласно сообщению, представляет собой 44 таблицы общим размером 110 ГБ и около 12 млн записей. В базе данных содержится информация:
  • данные о почтовых отправлениях,
  • автострахование,
  • запросы на кредиты,
  • депозиты,
  • денежные переводы,
  • открытие счетов и карт,
  • информация о сотрудниках (должность, фио, адрес, номер телефона).
Базу продавец оценил в 11 млн тенге. В ЦАРКА заявили, что проверили опубликованный пример базы данных и это действительно похоже на утечку компании. В пресс-службе АО «Казпочта» сообщили, что автор объявления неоднократно обращался в компанию с целью шантажа, предлагая выкупить информацию за несколько тысяч долларов.
- Утечки с серверов «Казпочты» не происходило. До публикации объявления информацию о шантаже передали в правоохранительные органы, комитет национальной безопасности, - говорится в сообщении.
Вопрос прорабатывается совместно с правоохранительными органами.