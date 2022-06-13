В ЦАРКА заявили о продаже данных клиентов «Казпочты»
В ЦАРКА заявили, что это похоже на утечку, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД».
Фото: TSARKA (official channel) в Telegram
Центр анализа и расследования кибер атак сообщил, что на одном из хакерских форумов выставлен на продажу доступ к серверу бэкапа баз данных «Казпочты». База данных, согласно сообщению, представляет собой 44 таблицы общим размером 110 ГБ и около 12 млн записей.
В базе данных содержится информация:
данные о почтовых отправлениях,
автострахование,
запросы на кредиты,
депозиты,
денежные переводы,
открытие счетов и карт,
информация о сотрудниках (должность, фио, адрес, номер телефона).
Базу продавец оценил в 11 млн тенге.
В ЦАРКА заявили, что проверили опубликованный пример базы данных и это действительно похоже на утечку компании.
В пресс-службе АО «Казпочта» сообщили, что автор объявления неоднократно обращался в компанию с целью шантажа, предлагая выкупить информацию за несколько тысяч долларов.
- Утечки с серверов «Казпочты» не происходило. До публикации объявления информацию о шантаже передали в правоохранительные органы, комитет национальной безопасности, - говорится в сообщении.
Вопрос прорабатывается совместно с правоохранительными органами.
