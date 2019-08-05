Пешехода сбил водитель автомобиля марки "БМВ" в два час ночи напротив заправки "КазМунайГаз". Как рассказал водитель "БМВ", он ехал в сторону Желаевского хлебкомбината. - На проезжую часть выбежал мужчина. Я пытался избежать наезда, сначала свернул немного влево, потом дал вправо, но все-таки сбил его, - сказал водитель авто. В пресс-службе управления здравоохранения отметили, что вызов в скорую поступил в 02.02. - В результате ДТП до приезда скорой помощи на месте скончался мужчина 35 лет, - пояснили в облздраве.