В международном симпозиуме на базе Near East University of the Republic Kiprus приняла участие атырауская художница Эльмира Жумабаева, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Эльмира Жумабаева, являющаяся старшим преподавателем кафедры «Изобразительное искусство и дизайн»  АГУ  имени Х.Досмухамедова, по мнению экспертов, представила  самые интересные работы: по окончанию   симпозиума  были отобраны лучшие картины. Пять работ Эльмиры Жумабаевой будут теперь украшать музей искусств на Кипре. Лина ОЙЛОВА