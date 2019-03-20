Сегодня ведущие онкологи и пациенты, победившие рак, пытаются донести до сознания людей информацию о том, что большинство онкологических заболеванийэто уже не приговор, а диагноз хронического заболевания. Врачи уверены, что во многом исцеление зависит от стадии заболевания. Практически любая опухоль, если выявляется на ранней стадии, до 98% излечима. Обнадёживающий опыт в диагностике и лечении онкозаболеваний накоплен в российской компания «ПЭТ Технолоджи», которая была создана в 2011 году с целью обеспечения населения Российской Федерации высокотехнологичной медицинской помощью методами ядерной медицины. На сегодняшний день компания представляет собой федеральную сеть центров ядерной медицины, которые оказывают диагностическую и лечебную помощь на высоком профессиональном уровне в соответствии с международными медицинскими протоколами и стандартами качества. Центры расположены в непосредственной близости от крупных региональных онкологических клиник. Здесь работают высококвалифицированные врачи–радиологи, рентгенологи, онкологи, прошедшие обучение и стажировку в ведущих российских и зарубежных медицинских клиниках. О работе компании, а также о передовых медицинских технологиях, успешно применяемых в диагностике и лечении онкологических заболеваний, в беседе с корреспондентом газеты «Мой ГОРОД» рассказал генеральный директор компании «ПЭТ–Технолоджи» Игорь Симоновский.– Наши центры ядерной медицины оказывают комплекс услуг по уточняющей диагностике онкологических заболеваний с помощью позитронно–эмиссионной томографии в сочетании компьютерной томографии (ПЭТ/КТ), а также по лечению некоторых опухолей на новейшей роботизированной радиотерапевтической системе «Кибер–Нож». Точность, эффективность и безопасность системы «Кибер–Нож» позволяют прицельно воздействовать в том числе и на опухоли головного мозга, в лечении которых хирургия и обычная лучевая терапия испытывают сложности.– В настоящее время позитронно–эмиссионная томография в комбинации с компьютерной томографией – это стандарт современной уточняющей диагностики большинства онкологических заболеваний, позволяющий уже на этапах первичной диагностики пациента за одно исследование не только оценить степень распространения опухолевого процесса по всему организму, но и оценить степень его агрессивности. Результаты ПЭТ/КТ во многом определяют индивидуальный план лечения пациента. Данное оборудование способно диагностировать те опухолевые очаги, которые невозможно выявить с помощью других методов медицинской визуализации – УЗИ, рентгена, КТ и МРТ. Диагностика ПЭТ/КТ дает возможность выявить злокачественную опухоль размером от 4–5 мм. Технология гибридной диагностики обладает рядом преимуществ – это выявление злокачественных опухолей на бессимптомной стадии, безопасность методики, отсутствие болезненных ощущений, амбулаторное проведение без хирургического вмешательства и получение полной информации о распространенности злокачественного процесса в организме за одно исследование. На сегодняшний день функционирует 13 центров ядерной медицины в различных городах России, а том числе Москва, Самара, Тольятти, Белгород, Уфа, Екатеринбург и пр.– Роботизированная радиотерапевтическая система «Кибер–Нож» (Cyber–Knife) – это высокоточная современная технология, которая позволяет воздействовать на рак и доброкачественные опухоли в различных частях тела без хирургического вмешательства. То есть это неинвазивная и безболезненная альтернатива хирургической операции в лечении многих онкологических заболеваний, при котором губительное для злокачественных клеток излучение с высокой точностью доставляется непосредственно в опухоль, не повреждая здоровые ткани. Лечение на установке «Кибер–Нож» проводится в центре «ПЭТ–Технолоджи» в Уфе. Радиохирургическая операция с помощью системы «Кибер–Нож» способна полностью избавить пациента от злокачественного новообразования. Сегодня в мире функционирует около 250 установок «Кибер–Нож», на которых прошли лечение более 100 000 пациентов. Курс планового лечения включает в себя от 1 до 5 сеансов стереотаксического облучения. Продолжительность сеанса от часа до полутора. По своей эффективности Кибер–Нож многократно превосходит стандартную лучевую терапию.– Для того чтобы определить возможность лечения с использованием системы «Кибер–Нож», необходимо предварительно пройти заочную консультацию с врачом–радиотерапевтом, заполнив форму на сайте нашей компании. В центре «ПЭТ–Технолоджи» в Уфе наши специалисты проводят лечение таких патологий, как:– Оказывает ли компания «ПЭТ–Технолоджи» свои медицинское услуги гражданам других государств? – Да, в наших центрах проходят диагностическое обследование и получают курс лечения на коммерческой основе граждане Казахстана, Украины и Кыргызстана. За год в центре проходят обследование до шести тысяч человек. А в целом на сегодняшний день более 100 000 пациентов получили современный, точный метод диагностики и возможность адекватного лечения в клиниках федеральной сети «ПЭТ–Технолоджи». И для нашей компании – это не просто подтверждение накопленного клинического опыта, а сто тысяч спасенных жизней, сто тысяч историй с благополучным исходом. Это сто тысяч раз протянутая рука помощи!Лицензия №ЛО-61-01-006409 от 16.05.2018г. выдана Министерством здравоохранения Ростовской области РФ.