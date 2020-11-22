Иллюстративное фото из архива "МГ" Заместитель руководителя управления здравоохранения ЗКО Гульнар Абдрахманова сообщила, что на 20 ноября зарегистрировано 7 643 случая (из них 3744 симптомные и 3899 бессимптомные). Выздоровели 7009 человек, умерли 130 человек. Показатель заболеваемости составил 1159. Темп прироста заболеваемости – 0,59. - В четырех карантинных стационарах, открытых при пограничных постах Таскала, Жанибек, Аксай и Сырым, рассчитанных на 185 коек, находятся 27 человек (наполняемость 14,6 %). Дополнительно из резервных инфекционных коек развернуты 16 коек в Бокейординском районе. Итого в семи инфекционных стационарах на 349 коек, функционирующих на базе областной инфекционной больницы, областной многопрофильной больницы, а также в Бурлинском, Акжайыкском, Жаныбекском, Байтерекском и Бокейординском районных больницах, находятся на лечение 129 человек (наполняемость 36,9%). Из них на 39 реанимационных койках получают лечение 8 человек (наполняемость 20,5 %), - рассказала Гульнар Абдрахманова. В области во всех поликлиниках продолжают работать ситуационные центры с графиком с 08:00 до 20:00. На сегодняшний день поступило 1775 звонков по вопросам КВИ и 4233 посещения пациентов в фильтрах поликлиники с признаками ОРВИ и COVID-19. - В связи с эпидемиологической ситуацией мы призываем всех жителей приклепленного населения к поликлиникам не посещать медучреждения без острой необходимости и показаний. Для обслуживания населения с ОРВИ и признаками COVID работает мобильная выездная бригада. При поликлиниках области созданы 123 мобильные бригады, которые оказывают комплекс медицинских услуг: это обслуживание вызовов на дому, проведение забора образцов биологических материалов,в том числе ПЦР, амбулаторное ведение пациентов с бессимптомной и легкой формой КВИ согласно алгоритма МЗ, заполнение чек-листа амбулаторного наблюдения с последующим вводом в МИС, проведение оценки состояния больных с КВИ для госпитализации в круглосуточный стационар, - пояснила Гульнар Абдрахманова. Время работы мобильных бригад с 08.00 до 18.00. - Убедительная просьба к жителям области, при симптомах ОРВИ оставаться дома, необходимо позвонить в регистратуру для вызова врача и в ситуационный центр, где медицинские работники дадут вам советы, консультации, при необходимости организуют осмотр врача. Также работает CALL-центр «109», - отметила замруководителя облздрава.