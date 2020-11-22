Сегодня, 21 ноября, аким Уральска Абат Шыныбекво проверил качество отремонтированных дорог города. Так, по улице Хусаинова ТОО «Разак» проводятся работы по реконструкции автомобильной дороги протяженностью 1070 м. Ранее данной строительной организации центром по качеству строительства дорог были предъявлены претензии. - Объект переходящий. Хотя мы и приостановили их работы, компания, проигнорировав замечания, не смотря на минусовую температуру на улице, продолжила укладку дорог. Это, естественно, отразится на качестве дорожных работ. Такие же замечания были сделаны по дорожным работам по улице Жаксыгулова, проводимой этой же компанией. Поэтому по отношению к ТОО «Разак» будут приняты соответствующие меры, - сказал и.о. директора национального центра качества дорожных активов по ЗКО Санжар Кабышев. По итогам поездки Абат Шыныбеков отметил, что контроль качества ремонта дорог у акимата на особом контроле. - Для этого с начала года, как основной заказчик строительства и ремонта дорог, улиц города совместно со специалистами центра качества строительных дорог, мы проводили мониторинги. К сожалению, к некоторым подрядчикам очень много нареканий. В том числе и по улице Хусаинова, Жаксыгулова. Нас не устраивает работа ТОО «Разак». Но по конкурсной процедуре они были допущены, хотя опыта не имеют. Поэтому к таким подрядчикам будет одно требование – полностью устранить все недоделки и нарушения. Будем применять к ним штрафные санкции, вплоть до лишения лицензии. На сегодня отремонтированы более 68 км дорог. Есть улицы, которые никогда не видели асфальтного покрытия. На них использованы фрезерные материалы. На следующий год работы будут продолжены. Модернизацию ожидает более 20 объектов, - сказал Абат Шыныбеков.