В пресс-службе департамента полиции сообщили, что клуб ФСБ 20 ноября работал после 22.00. Пришедшие члены мониторинговой группы сняли происходящее в клубе на видео. На видео было снято огромное количество посетителей, сидящих за столом людей. Полицейские составили протоколы на посетителей. Однако это понравилось не всем посетителям. На видео снято, как мужчина сопротивляется действиям полицейских и нецензурно выражается. Кроме этого, члены мониторинговой группы сняли, как полицейские открывают дверь в туалет и оттуда выходят несколько человек. Стоит отметить, что один из них спрятался в дыру в стене и прикрывался доской, однако полицейские увидели и его. В пресс-службе департамента полиции ЗКО сообщили, что в отношении владельца увеселительного заведения и посетителей были составлены административные протоколы. - Несмотря на прирост заболевших опасным вирусом и введение строгих ограничений на работу кафе и ресторанов, несознательные владельцы некоторых заведений продолжают нарушать карантин. Сотрудниками полиции совместно с мониторинговой группой было зафиксировано массовое скопление людей в ночном клубе ФСБ, расположенном в торговом доме Палладиум. Желая избежать ответственности за нарушение режима карантина часть посетителей пыталась спрятаться в туалете. В ночном клубе находилось свыше 80 человек, в отношении посетителей составлены административные протоколы. Также в отношении владельца заведения сотрудниками ДСЭК ЗКО был составлен протокол по статье 425 КоАП РК "Нарушение требований законодательства в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения, а также гигиенических нормативов", - сообщили в пресс-службе полиции.