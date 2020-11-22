Аким ЗКО проверил ход строительства элитного жилого комплекса
Элитный жилой комплекс "Ажар" будет располагаться в микрорайоне Кадыра Мырза-Али, недалеко от площади Первого Президента, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
20 ноября глава региона Гали Искалиев проинспектировал ход строительство ряда зданий на главной площади Уральска. Первым объектом посещения стало строительство элитного семиэтажного жилого комплекса "Ажар".
– Монолитный жилой дом начали строить в апреле 2018 года, срок завершения планируем в сентябре следующего года. В данный момент ведутся монолитные работы и кладка наружных стен. В начале 2021 года планируем приступить к внутренним работам и наружным сетям, фасаду. В штате работают 25 человек, еще 20 человек работают от субподрядной организации и 30 каменщиков. Дом будет реализовываться через наш собственный отдел продаж. Первоначальный взнос - 30%, остальное должны внести до ввода в эксплуатацию. В доме предусмотрены все необходимые условия, на первом этаже будут располагаться коммерческие помещения, в которых будут функционировать детские игровые площадки, кафе, бутики, аптеки. По углам здания будут располагаться квартиры элитного класса. На первых этажах будет расположен вестибюль, в котором будет сидеть консьерж, отдельное помещение предусмотрено для колясок и велосипедов. В доме будут функционировать лифты. Во дворе предусмотрена детская игровая площадка, баскетбольное поле, парковочные места. Кроме этого, имеется подземный автопаркинг на 90 машин. Общая площадь здания составляет 28 тысяч квадратных метров, - рассказал директор ТОО «Biali Group Kazakhstan» Азамат Куспанов.
К слову, квадратный метр жилья в доме элитного класса будет составлять 280 тысяч тенге, всего 134 квартир комфорт класса.
Гали Искалиев поинтересовался, смогут ли приобрести квартиру в этом доме вкладчики АО "Жилстройсбербанка". Однако ценовая политика квартир не позволит им этого сделать.
– Мы осматриваем строящиеся объекты вокруг нашей площади. Недостроенных домов и долгостроев здесь быть не должно. Если с финансированием проблем нет, то вы должны будете закончить строительство дома к намеченному срок, - отметил Гали Искалиев.
Фото Медета МЕДРЕСОВА
