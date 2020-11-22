20 ноября глава региона Гали Искалиев проинспектировал ход строительство ряда зданий на главной площади Уральска. Первым объектом посещения стало строительство элитного семиэтажного жилого комплекса "Ажар". – Монолитный жилой дом начали строить в апреле 2018 года, срок завершения планируем в сентябре следующего года. В данный момент ведутся монолитные работы и кладка наружных стен. В начале 2021 года планируем приступить к внутренним работам и наружным сетям, фасаду. В штате работают 25 человек, еще 20 человек работают от субподрядной организации и 30 каменщиков. Дом будет реализовываться через наш собственный отдел продаж. Первоначальный взнос - 30%, остальное должны внести до ввода в эксплуатацию. В доме предусмотрены все необходимые условия, на первом этаже будут располагаться коммерческие помещения, в которых будут функционировать детские игровые площадки, кафе, бутики, аптеки. По углам здания будут располагаться квартиры элитного класса. На первых этажах будет расположен вестибюль, в котором будет сидеть консьерж, отдельное помещение предусмотрено для колясок и велосипедов. В доме будут функционировать лифты. Во дворе предусмотрена детская игровая площадка, баскетбольное поле, парковочные места. Кроме этого, имеется подземный автопаркинг на 90 машин. Общая площадь здания составляет 28 тысяч квадратных метров, - рассказал директор ТОО «Biali Group Kazakhstan» Азамат Куспанов. К слову, квадратный метр жилья в доме элитного класса будет составлять 280 тысяч тенге, всего 134 квартир комфорт класса. Гали Искалиев поинтересовался, смогут ли приобрести квартиру в этом доме вкладчики АО "Жилстройсбербанка". Однако ценовая политика квартир не позволит им этого сделать. – Мы осматриваем строящиеся объекты вокруг нашей площади. Недостроенных домов и долгостроев здесь быть не должно. Если с финансированием проблем нет, то вы должны будете закончить строительство дома к намеченному срок, - отметил Гали Искалиев.