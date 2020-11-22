В Атырау сотрудники военной полиции разъясняют любителям камуфляжной формы, что носить её запрещено. Можно получить штраф, сообщает «Хабар 24». Казахстанцев будут штрафовать за ношение камуфляжной формы Фото с сайта Tengrinews.kz   Пока предупреждают, но не исключено, что будут и серьёзно наказывать. В специализированных магазинах спрос на военную экипировку высокий. За хорошее качество просят довольно приемлемую цену. Поэтому и нравится людям эта одежда. Вот только носить форму разных родов войск гражданским людям запрещено. - Да, слышал, что могут оштрафовать за это. Но мне очень нравится такая форма. Во-первых, качество хорошее. Одежда прочная, ноская, удобна в хозяйстве. Если будут штрафовать, так пусть тогда запретят магазинам продавать. Я другого варианта не вижу. Военную форму сейчас ведь можно свободно купить хоть где. А ещё к ней можно подобрать любые шевроны и нашивки разных родов войск. И никаких разрешительных документов не потребуется, - говорит житель Атырау Жандос Турланулы. - Военная форма пользуется популярностью у гражданского населения. Они больше используют её как спецовку или рабочую одежду. А когда гражданский в камуфляже совершает преступление, общество расценивает - как преступление военнослужащего. Это подрывает имидж вооружённых сил и военнослужащих, - отметил сотрудник военной полиции Бахтияр Дауренкулов. В Атырау с начала разъяснительной акции вынесли 28 предупреждений. При повторном нарушении будут наказывать. Штраф для физических лиц около 14 тысяч тенге, для юридических.