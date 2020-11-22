Капитальный ремонт был произведен в школе поселка Болашак Казталовского района, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД". В ЗКО капитально отремонтировали школу (22) Аким Западно-Казахстанской области Гали Искалиев с рабочим визитом посетил сельский округ Болашак Казталовского района. Здесь по программе "Дорожная карта занятости-2020" была капитально отремонтирована средняя школа имени А. Байтурсынова. Типовое здание школы на 461 место было построено 1988 году. С момента постройки здесь ни разу не проводился капитальный ремонт, протекала крыша, что создавало неудобства для нормального функционирования объекта образования. Сюда была направлена комиссия, которая дала заключение о неудовлетворительном состоянии школы. В результате была подготовлена проектно-сметная документация, а средства на ремонт были выделены в рамках государственной программы "карта занятости - 2020". Ремонтными работами занималась компания ТОО "Жиенбай", которая в срок смогла сдать школу в эксплуатацию. Глава региона проинспектировал проделанную работу, и отметил, что теперь дети будут заниматься в светлом и теплом здании. Здесь же Гали Искалиев встретился с директором школы и с жителями поселка. – Мы, жители села, учителя, ученики и их родители, очень рады, что нашу школы наконец отремонтировали. Я проработала здесь 37 лет, и вышла на заслуженный отдых. Хочу выразить огромную благодарность акиму области и его команде за то, что не оставил нас без внимания. Ваш труд без сомнений прослужит во благо будущего нашей страны - заявила жительница села Болашак Жанганым Ергалиева. Фото со страницы акимата ЗКО в социальной сети Instagram    