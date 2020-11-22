Жителей города в первую очередь волновали вопросы о доступе жилья и материальной помощи. Аким Уральска Абат Шыныбеков провел онлайн-прием граждан Сегодня, 22 ноября, аким Уральска Абат Шыныбеков провел онлайн прием граждан. Обратившихся в первую очередь волновали вопросы о доступе жилья и материальной помощи Аким сообщил, что эти вопросы будут рассматриваться в соответствии с действующим законодательством, на основании которого будет оказываться помощь. Кроме того, глава города и специалисты отделов акимата Уральска разъяснили программы и порядок получения социальной и жилищной помощи. Напомним, записаться на онлайн-прием акима города можно по телефону 51-28-86.