Пожар произошел 22 ноября в 6.03 в частном доме в п. Балабаново в районе Байтерек, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Тело пожилой женщины обнаружено на месте пожара в селе ЗКО В пресс-службе ДЧС ЗКО сообщили, что в районе Байтерек в п.Балабаново в частном жилом доме произошел пожар на общей площади 120 кв. м. - В доме произошло обрушение кровли (стены саманные, кровля двухскатная шифер по деревянной обрешётке общая площадь дома 120 кв. метров, полностью уничтожен огнем). В 09.30 пожар ликвидирован. На месте пожара обнаружен обгоревший труп 72-летней хозяйки дома. Причина пожара устанавливается, - рассказали в пресс-службе ДЧС ЗКО. На месте работали 6 сотрудников и 2 единицы техники ДЧС ЗКО и 5 сотрудников полиции. Уважаемые жители! Напоминаем о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности! Контролируйте состояние газовых устройств, электропроводки и розеток в доме, не оставляйте без присмотра включенные электробытовые приборы, электрообогреватели и топящиеся печи! - предупреждают в ДЧС ЗКО.  