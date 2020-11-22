В период с 16 по 21 ноября на территории области проводится ОПМ «Скотокрад», в ходе которого были раскрыты 5 фактов краж скота, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Пять краж за неделю раскрыли полицейские Актюбинской области Как сообщили в пресс-службе департамента полиции Актюбинской области, в п. Беккулбаба неизвестные лица, из сарая, расположенного во дворе дома, путём свободного доступа, совершили кражу мелко рогатого скота, принадлежащего местному жителю. По данному факту начато досудебное расследование по ст.188-1 ч.3 п.2 УК РК "Кража". Санкция данной статьи предусматривает наказание лишение свободы на срок от пяти до десяти лет с конфискацией имущества. В ходе ОПМ выявлено 27 правонарушений за перевозку скота и мясной продукции, а также за реализацию без соответствующих документов. Департамент полиции Актюбинской области призывает граждан, в целях профилактики краж скота имеющих личное подворье и скот принимать все меры безопасности. - Призываем актюбинцев принимать все меры предосторожности в целях предотвращения фактов скотокрадства. Чужой скот, оставленный без присмотра украсть легко, а вот найти его гораздо сложнее. Необходимо отдавать скот в организованные выпасы, можно оснащать помещения для их содержания видеокамерами, также животных средствами отслеживания перемещения, - отметил заместитель начальника ДП Актюбинской области Канат Нурмагамбетов.