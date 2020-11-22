В прошедшие выходные глава региона Гали Искалиев с рабочим визитом посетил Акжайыкский район. Здесь в семь населенных пунктов было проведено газоснабжение. Голубое топливо появилось в поселках Жанажол, Тегисжол, Карагай, Тоган Алгабасского сельского округа и в поселках Жамбыл, Уштобе и Битик Жамбылского сельского округа. Аким области встретился с жителями поселка Жанажол и принял участие в торжественном зажигании факела. – Одной из наших основных задач является газификация населенных пунктов нашего региона. Как вам известно, до 1990 годов в нашей области практически не было газоснабжения. По инициативе Елбасы были привлечены иностранные инвесторы на месторождение "Карачаганак", и благодаря инвестиция во многих селах появилось голубое топливо. За последние 10-12 лет более чем в 200 населенных пунктах был проведен газ, на эти цели было выделено более 30 млрд тенге. В этом году работы продолжаются, проведено 164 километров газопровода на сумму более 1,3 млрд тенге. Голубое топливо появилось у жителей 21 населенного пункта, 11 из которых села Акжайыкского района. Бизнес так же будет процветать в селах, где есть газоснабжение. Молодежь будет заниматься предпринимательством . Поздравляю всех с этим знаменательным событием, желаю вам мира, добра и процветания, - обратился к собравшимся Гали Искалиев. Жители села поблагодарили главу региона, и отметили, что давно ждали этого дня. – Сегодня для нас большой праздник. Мы, жители села, давно ждали когда нам проведут газ, поэтому это общая радость. Хочу выразить огромную благодарность всем, кто принимал участие в этом нелегком труде, строители днем и ночью трудились над этим, - заявил житель села Жанажол Ерболат Есболсынов.