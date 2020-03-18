Родственники Асемгуль Жумагуловой уже написали заявление о пропаже и сейчас ее поисками занимаются сотрудники полиции.

Просим всех, кто располагает какой-либо информацией, обращаться в любое время по номерам: 102, +7 702 265 1963, +7 777 514 4959.

Фото предоставлено родственниками Асемгуль Жумагуловой Асемгуль Жумагулова проживает в доме №170 по улице Матросова. Как рассказала родственница пропавшей женщины Сауле Тулемисова, Асемгуль в тот вечер вышла из дома и больше ее никто не видел. – Она раньше никогда не уходила из дома, всегда была на связи. Асемгуль страдает психическим заболеванием, но ведет себя вполне адекватно, все знает, потерей памяти не страдает. Она очень добрая, доверчивая и отзывчивая. Телефон отключен, никаких следов нет. Мы не знаем, может быть, кто-то увел ее с собой, - говорит Сауле Тулемисова. В день пропажи женщина была одета в синюю куртку и трико темного цвета. При себе имела женскую сумочку.Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.