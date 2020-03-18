Иллюстративное фото из архива "МГ"

Районный суд №2 Казталовского района рассмотрел уголовное дело в отношении бывшего начальника узла почтовой связи АО «Казпочта» села Жалпактал. Он, работая начальником отделения почтовой связи, незаконно присвоил деньги, принадлежащие трем жителям села Коктерек и пяти юридическим лицам на общую сумму более 37 млн тенге.

Приговором суда экс -сотрудник АО "Казпочта" признан виновным по статье 189 УК РК "Присвоение вверенного чужого имущества в особо крупном размере". Ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на семь лет без конфискации имущества, с отбыванием наказания в учреждении исполнительной системы средней безопасности.

Приговор суда не вступил в законную силу и может быть обжалован.

Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.