– Идея выставки «В поисках гармонии. Учитель и ученики» появилась в прошлом году, когда я вышла на пенсию. Мне захотелось собрать работы всех моих учеников, которые посвятили себя сфере искусства и стали дизайнерами, архитекторами, художниками, выбрали профессию учителя изобразительного искусства. Ведь все они учились не в художественной, а в простой школе, а их картины ничем не отличаются от работ профессиональных художников, – говорит учитель.

– Это очень увлеченные и талантливые женщины, которые открыли себя с другой стороны: Юлия Войкина, Елена Мульцева, Светлана Троцак, Юлия Захарова, Людмила Леонтьевна и Людмила Голубова. Просто некоторые мои коллеги никогда не брали в руки кисти, не умели рисовать и даже не думали об этом. Но они оказались замечательными учениками, – делится Лилия Бондаренко.

Среди них не только дети, но и её коллеги, которые никогда не держали в руках кисти. Учитель изобразительного искусства СОШ №9 Лилия Бондаренко параллельно урокам почти 25 лет вела свою изостудию в школе.Сегодня она на пенсии, но продолжает два раза в месяц вести занятия Клуба любителей живописи. Стены Выставочного зала украсили работы её учеников, некоторые их которых пенсионеры: учителя английского языка, математики, географии и других педагогических специальностей, а также учеников и выпускников СОШ №9.Посетители отмечают, что портреты, пейзажи, натюрморты создают позитивное настроение. Выставка продлиться месяц (проходит в Выставочном зале) и каждый желающий может посетить её и полюбоваться замечательными работами.