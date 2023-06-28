Сегодня, 28 июня, мусульмане отмечают первый день Курбан айта. В этот праздник верующие приносят жертвоприношение и раздают мясо нуждающимся людям. Обряд в Уральске можно совершить в трёх местах — на территории ТОО «Кублей», рынка «Ел ырысы» и ТОО «Батыс Адал ет».

На «Ел ырысы» с утра многолюдно. Баранов продают по 40 — 60 тысяч тенге, в зависимости от размера животного. Мясники за услуги берут от трёх до пяти тысяч тенге. Опалить голову предлагают за 500 тенге, почистить кишки — за 1 500 тенге. За довоз животного до места совершения обряда берут 500 тенге.

Кроме того, в стране работает сайт для проведения церемонии жертвоприношения онлайн. Там определён порог цен: барашек стоит 70 — 80 тысяч тенге, коза — от 40 до 50 тысяч тенге, крупный рогатый скот — от 400 до 450 тысяч тенге. Овец и коз может заказать один человек, а крупный рогатый скот и верблюдов — один или семь человек вместе.

Верховный муфтий призвал предпринимателей страны в эти дни предлагать оптимальные цены на скот и делать скидки на продукты питания. А также призвал всех совершать больше благих дел в Курбан-айт и проявить активность в благотворительной акции «Раббың үшін құрбан шал».