По результатам телепроекта Алибек Жардемов заключил соглашение с «Актобе» этим летом. Спортсмен является воспитанником актюбинской футбольной школы и ранее играл в молодёжных коллективах «красно-белых» в Первой и Второй лигах. ​

За «Актобе-М» 21-летний нападающий провёл два матча. В 18 туре Алибек поразил ворота «Махтаарала М». Поединок с этой командой завершился со счётом 2:0.

В турнирной таблице Конференции Юго-Запад молодёжный состав «красно-белых» занимает третье место с 36 очками. В 18 матчах коллектив одержал 11 побед, трижды сыграл вничью и потерпел четыре поражения.

В следующем туре «Актобе-М» встретится с ФК «Арысь». Для подопечных Ернара Жалбырова поединок будет выездным. Игра стартует 17 сентября, в 17:00, на стадионе «Центральный».

До завершения розыгрыша чемпионата Второй лиги остаётся всего три тура. Последний матч «Актобе-М» проведёт 9 октября.